Pandemia-aika on innostanut yhä useamman hankkimaan moottoripyöräkortin

– Erityisesti käytettyjen moottoripyörien myynti on suorastaan räjähtänyt, ja pyöristä on ollut jopa pulaa. Ehdimme ennen pandemiaa ajatella, että laji on hiljalleen katoamassa, mutta viimeisen parin vuoden aikana pyörät ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän myös nuorempaa porukkaa, Euro Motor Centerin toimitusjohtaja Heikki Viitala kertoo.