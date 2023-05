Parikymppisistä viisikymppisiin – suomalaiset reserviläiset ovat haluttuja sotilaskouluttajia Ukrainassa

Osalla ei ole minkäänlaista sotilaskoulutusta, toiset taas ovat jo käyneet taistelemassa rintamalla. Tällainen on vaihteluväli niillä ukrainalaisilla, joita vapaaehtoiset suomalaiset reserviläiset kouluttavat paikan päällä. On myös vanhahtavaa neuvostoaikaista oppia saaneita sekä niitä, joilla on motivaatio hieman hukassa.