Passiruuhkaan ei ole näkyvillä kesäksi helpotusta – ajanvaraukset tukossa, poliisiasemilla pitkät jonot

Suomalaisilla on voimassa olevia passeja nyt runsaat 3,5 miljoonaa kappaletta, käy ilmi poliisin tilastoista. Tämä on noin 330 000 vähemmän kuin joulukuussa 2019 eli ennen korona-aikaa. Maaliskuusta lähtien tämä passien "uusimisvelka" on pienentynyt yli 40 000:lla kuukaudessa.