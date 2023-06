Pekka Haavisto Venäjän viesteistä Suomelle: Vähän pitää nyt kestää merivettä

Suomi on aiemmin muun muassa antanut nootin Venäjälle, koska Suomen edustustojen rahaliikenne Venäjällä on estetty. Haavisto kertasi Suomen puolestaan pyrkineen auttamaan Venäjää saamaan oman Suomen-edustustonsa rahaliikennettä kuntoon, vaikka pankit ovat olleet pakotteiden takia varovaisina ja myös Venäjällä on ollut vaikeuksia.