Pelastuslaitos kiireisenä maastopalojen kanssa, poliisi kuskaa päihtyneitä – näin hellesää vaikuttaa viranomaisten toimintaan

Myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että tämän viikon aikana on syttynyt tavanomaista enemmän maastopaloja. Osasta Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella syttyneistä paloista on havaittu, että ne ovat saaneet alkunsa ihmisen toiminnan takia. Päivystävä päällikkö Toni Nurmivaara muistuttaa, että avotulen teko on luvatonta varoitustilanteiden ollessa päällä.