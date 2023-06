Pentti Linkolan "sanomattoman hieno" löytö päätyi tarjouskilpailusta suojeluun – yksityisten toimijoiden rooli luonnonsuojelussa korostuu Etelä-Suomessa

Jussilan mukaan etelässä on useita esimerkkejä tapauksista, joissa yhden alueen suojelemisen seurauksena myös naapurialue on myyty suojeltavaksi. Vaikkapa luonnonsuojeluyhdistysten varainkeruun turvin jo suojeluun ostettuja alueita on voitu laajentaa, kun vierestä on tullut lisää hehtaareja myyntiin.