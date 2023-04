Perheenisä ei ole saanut vankilassa tavata yhtä lastaan, ja Milan Jaff istuu osastolla, jolla hänet on pahoinpidelty – Rikosseuraamuslaitoksen tapa sijoittaa vankeja herättää kysymyksiä

Suljetussa vankilassa istuva perheenisä on pyrkinyt vaikuttamaan vankeusoloihinsa useaan otteeseen. Hän on vedonnut tutkintavankeusaikana käräjäoikeudelle ja myöhemmin Rikosseuraamuslaitokselle (Rise) tekemissään valituksissa muun muassa terveydenhoidollisiin syihin. Hänet on kuitenkin vastoin käräjäoikeuden aiempaa määräystä pidetty sijoitettuna vankilaan, joka on hänen oman sairaanhoitopiirinsä ulkopuolella.