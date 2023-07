Perussuomalaiset toteutti eduskuntavaaleissa todellisen uusjaon kaupunkien ympärillä

– Keskustan yksi suurimmista ongelmista on se, mitä se edustaa ja miten vaikeasti hahmotettava se on uusille sukupolville. Keskustan itseymmärrys siitä, mitä se haluaa olla, on tällainen edistyksellinen, kestävää luontosuhdetta vaaliva sivistyspuolue, joka on köyhän asialla alkiolaisessa hengessä. Tutkimuksista kuitenkin tiedetään, että moni suomalainen sijoittaa sen vähän keskustasta oikealle ja sen profiili typistyy maaseudun asioiden ajamiseen.