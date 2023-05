Perussuomalaisten maahanmuuttolinja on paikoin täysin päinvastainen kuin muilla – sopu hallitusneuvotteluissa ei synny helpolla

Perussuomalaisille maahanmuutto on ylipäätään keskeinen politiikan osa-alue, ja puolue julkistikin alkuvuonna laajan maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Sen keskeinen viesti on, että Suomen pitää kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa, koska tähän asti politiikka on ollut löysää ideologisista syistä.