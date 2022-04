Poliisi: 15-vuotiasta poikaa lyötiin puukolla vatsaan Inkoossa

– Teräaseella vatsan alueelle aiheutettu vamma on aina hengenvaarallinen. Tässä tapauksessa asianomistajalla on kuitenkin ollut onnea matkassa, ja hän on jo päässyt pois sairaalasta, sanoo tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm poliisin tiedotteessa.