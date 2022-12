Poliisi epäilee viisikymppistä miestä kadonneiden naisten tapoista – aiemmin hänen kyytiinsä nousseita naisia pyydetään ilmoittautumaan poliisille

Helsingin poliisi epäilee, että Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina ja leiriytynyt heidän kanssaan. Poliisin mukaan hän on retkillä pahoinpidellyt naisia ja saattanut kohdistaa heihin myös seksuaalista väkivaltaa. Poliisin tiedossa on miehen uhriksi joutuneita naisia, jotka ovat kertoneen heihin kohdistetusta väkivallasta.