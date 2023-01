Poliisi: Isossa Omenassa turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttötilanteessa kuollut nainen ei kuollut tukehtumalla

Länsi-Uudenmaan poliisin tiedossa on, kuka teki alkuperäisen häiriköinti-ilmoituksen, ja hänet on myös tavoitettu. Kuulustelu on määrä hoitaa lähipäivinä. Poliisi on myös kuulustellut tilanteessa mukana olleita vartijoita ja tilanteen todistajia.