Poliisi on kuullut ensimmäisiä todistajia Espoon siltaturmasta

Rikoskomisario Högmanin mukaan esitutkinnassa on keskeistä selvittää sillan romahtamisen syy ja se, onko romahtaminen ollut seurausta jonkun huolimattomuudesta. Jos onnettomuus on aiheutunut huolimattomuudesta, on poliisin mukaan selvitettävä huolimattomuuden aste.