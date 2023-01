Poliisi pitää mahdollisena, että Ullanlinnan henkirikosepäily muuttuukin murhatutkinnaksi – "Elementit ovat tutkinnassa koko ajan läsnä"

Epäilty on ammatiltaan lääkäri, mikä on tutkinnanjohtajan mukaan hieman viivästyttänyt tutkintaa tavallisesta. Tämä johtuu siitä, että osassa laite- ja kotietsinnöistä on ollut mukana etsintävaltuutettu valvomassa, ettei mahdollisten potilaiden yksityisyydensuojaa loukata tutkinnassa. Tutkijoiden ja etsintävaltuutetun aikataulujen sovittaminen on pitkittänyt tutkintaa.