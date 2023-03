Poliisi selvitti laajan petosvyyhden – tekaistuilla myynti-ilmoituksilla huijattiin yli 40 000 euroa

Oulun poliisilla on kesken myös toinen vastaava esitutkintakokonaisuus Kajaanin-tutkintayksikössä. Poliisin mukaan tekotapa on ollut sama kuin nyt valmistuneessa esitutkinnassa. Pääepäiltynä on kuitenkin eri henkilö. Kyseinen kokonaisuus sisältää poliisin mukaan 32 rikosta, joista suurin osa on petoksia.