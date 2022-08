Poliisi tutkii epäiltyä piikitystä Tampereella – myös Helsingissä on tehty rikosilmoitus epäillystä piikityksestä

Helsingin poliisille taas on hiljattain tehty rikosilmoitus, jonka mukaan ulkopuolinen henkilö on pistänyt toista ihmistä piikillä helsinkiläisessä yökerhossa menneenä viikonloppuna. Poliisi tiedotti asiasta eilen maanantaina. Tapaus on tällä hetkellä esiselvityksessä, kertoi poliisi.