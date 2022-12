Poliisi: Ullanlinnan taposta epäiltyä miestä päästy kuulemaan, henkirikoksen epäillään tapahtuneen perjantaina aamuyöllä 16. joulukuuta

– Esitutkinnassa alustavana rikosnimikkeenä on tappo ja käräjäoikeuden vangitsema mies on ainoa, jota tästä rikoksesta epäillään. Poliisi on kuullut epäiltyä. Kysymykset rikoksen motiivista tai muista yksityiskohdista selvitetään esitutkinnan aikana, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jari Koski sanoi.