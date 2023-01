Poliisi: Uros-yhtiötä koskeva esitutkinta törkeästä avustuspetoksesta on valmis, kahta epäillään rikoksesta

Esitutkinnan aikana poliisi on saanut vakuustakavarikkoon vastaavan määrän omaisuutta, mitä epäillyllä rikoksella on aiheutettu. STT on aiemmin kertonut, että Uroksen perustajien Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon yhteisvastuullisesti määrä, joka vastaa yli kuutta miljoonaa euroa.