Poliisin mukaan myös sivullisia oli vaarassa Kokkolan ampumisessa – tutkitaan murhana

Rikoslain mukaan henkirikos on murha, jos se on tehty vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, aiheuttamalla vakavaa yleistä vaaraa tai jos sen kohteena on ollut järjestystä ylläpitämässä ollut virkamies. Teon pitää myös lain mukaan olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.