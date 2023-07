Politiikan tutkijat eivät usko hallituksen jännitteiden katoavan yhdessä kokoontumisessa

– Hallitusohjelmaa ei ole päästy edes toteuttamaan. Hallituksen sisäiset jännitteet eivät liity siihen, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Se liittyy politiikkojen julkiseen profiiliin: millaista retoriikkaa he ovat käyttäneet aiemmin ja millaista politiikan tekemisen tapaa he edustavat, Vuorelma sanoo.