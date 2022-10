Polttopuusta saa maksaa pitkän pennin – "Kuivan koivuklapin hinta on kaksinkertaistunut"

Polttopuun kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti kesästä asti. Klapien hinta on noussut, ja paikoitellen polttopuut on jopa myyty loppuun. LEHTIKUVA / Timo Aalto