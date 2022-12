Pörssisähkön suosio on noussut huimasti, mutta määräaikaisiakin sopimuksia saa yhä – sähkön hinta näyttää pysyvän korkeana ainakin ensi vuoden ajan

– Ne summat ovat kohtuullisen pieniä, riippuu tietysti kotitalouden tulotasosta. Siellä sillä ei ole niin isoa merkitystä, mikä sopimus se on, puhutaan enemmän kympeistä tai ehkä satasesta vuositasolla. Mutta sähkölämmittäjällähän tämä on huomattavasti merkityksellisempi tilanne. Jos kuukaudessakin kulutus on 2 000–3 000 kilowattituntia, hinnalla on iso merkitys, se voi olla useita satasia kuukausitasolla, Paananen sanoo.