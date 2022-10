Portugalilaisen lentoyhtiön asiakastietoja päätyi verkkohyökkäyksessä vääriin käsiin – myös Finnairin asiakkaiden tietoja on voinut vuotaa

Finnair on tehnyt usean vuoden ajan niin kutsuttua codeshare-yhteistyötä TAP Air Portugalin kanssa. Lemmetyinen Finnairista täsmentää tämän tarkoittavan, että Helsingin ja Portugalin kaupunkien välisillä lennoilla on voinut osan matkasta operoida TAP. Finnairin kautta on Lemmetyisen mukaan voinut varata lentoja Lissaboniin ja Portoon myös muiden eurooppalaisten kaupunkien kautta, jolloin TAP on operoinut lennon viimeisen osuuden.