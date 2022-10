Postin sähköisesti toimittamia kirjeitä on ohjautunut OmaPostissa väärille vastaanottajille – Posti ilmoittanut noin 30 tapauksesta tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutetun toimiston STT:lle luovuttamien ilmoitusten perusteella Posti on tehnyt tänä vuonna useita tietosuojailmoituksia sen tietoon tulleista tapauksista, joissa sähköinen kirje on ohjautunut OmaPostissa virheellisesti. Postin viestinnän mukaan vuodesta 2018 lähtien vastaavia tapauksia on tullut Postille tietoon kaikkiaan noin 30.