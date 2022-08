Potilasturvallisuus on vaakalaudalla Tehyn ja Superin työtaistelutoimien laajentuessa teho-osastoille, sanoo Tyksin vt. sairaalajohtaja – "Joku potilas voi kuolla tämän tilanteen takia"

– KT:n on syytä katsoa peiliin. Sen sijaan, että KT keskittyy syyttelemään hoitajia, olisi parempi, että he keskittyisivät neuvottelemaan sopimusratkaisusta ja vaikuttamaan maan hallitukseen rahoituksen järjestämiseksi. Hoitajapula on yhteiskunnallinen ongelma, jonka myös KT on myöntänyt, Kirvesniemi vastaa.