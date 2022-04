Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio kiittävät sotien veteraaneja

– Sotien jälkeiset sukupolvet saivat rakentaa Suomea vakaissa oloissa. Nyt kriisin koetellessa Eurooppaa on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme huolehtia päättäväisesti Suomen turvallisuudesta. Päättäjien vastuulla on tehdä turvallisuutta vahvistavia ratkaisuja, mutta on meidän kaikkien yhteinen vastuumme rakentaa yhdessä entistäkin kestävämpää yhteiskuntaa.