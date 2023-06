Presidentti Niinistö: Vain kestävä ja oikeudenmukainen rauha Ukrainassa voi luoda perustan tulevaisuudelle, jossa suuret eivät katso oikeudekseen alistaa pieniä

Nato-keskustelua liitynnän jälkeenSuomessa on nähty juuri historiallinen muutos, kun Suomesta tuli Naton jäsen. Samalla tulevan hallituskauden yksi suurista keskusteluista on se, millainen toimija Suomesta tulee Natossa. Niinistö kosketteli myös tätä aihetta.– Itse katson, että jatkossakin Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle on oman maamme turvaaminen. Samalla on luonnostaan selvää, että Suomen on osallistuttava kokonsa ja kykynsä mukaan koko liittokunnan puolustamiseen.Niinistö myös totesi, että turvallisuutta on vahvistettu myös syventämällä yhteistyötä Suomen keskeisten kumppaneiden kanssa. Näihin lukeutuvat hänen mukaansa ennen muuta Pohjoismaat ja Yhdysvallat.Niinistö piti johdonmukaisena jatkona Suomelle Yhdysvaltojen kanssa avattuja neuvotteluja puolustusyhteistyösopimuksesta.– Sen neuvotteleminen vie aikansa. Sen se saa myös tehdä, sillä tässäkin pidän ensiarvoisen tärkeänä, että eduskunta pidetään mukana ja tietoisena kaikissa käänteissä.Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatista selvitys