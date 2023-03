Presidentti Niinistö: Suomen Nato-lainsäädännön vahvistaminen mahdollista parin viikon sisällä – Niinistö aloitti Yhdysvaltain-vierailunsa länsirannikolla

– Venäjän sodalle Ukrainassa ei näy loppua. On Ukrainan asia päättää, milloin on neuvottelujen aika. Suomi tukee Ukrainan aloitetta oikeudenmukaisen rauhan puolesta. Ja yksi asia on selvä, ukrainalaisilla on oikeus elää rauhassa ja itsenäisyydessä omassa maassaan, Niinistö sanoi ja sai senaatilta aplodit.