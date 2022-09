Presidentti Niinistö tapasi Iranin presidentin Ebrahim Raisin kanssa New Yorkissa

Iranin siveyspoliisin pidättämän Aminin kuolema on johtanut maassa mielenosoituksiin. Mielenosoituksissa on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan kuollut kahdeksan ihmistä. Kuolleiden joukossa on Amnestyn mukaan kuusi miestä, yksi nainen ja yksi lapsi.