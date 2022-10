Presidentti Niinistö vierailee Norjassa, tapaa pääministerin ja kuninkaan

Norjalla on pohjoisessa vajaan 200 kilometrin raja Venäjän kanssa, mutta perinteinen vilkas kanssakäyminen rajan yli on sodan myötä loppunut. Lisäksi Norjan ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet Huippuvuorilla, missä Venäjä on muun muassa syyttänyt Norjan lisääntyneen sotilaallisen läsnäolon alueella rikkovan saariryhmän hallinnasta ja demilitarisoinnista solmittua kansainvälistä sopimusta.