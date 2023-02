Professori Hiilamo nostaisi maakuntaveron tulevan hallituksen pöydälle, myös hyvinvointialueiden vähentäminen voi olla ajankohtaista kauden loppupuolella

– Toki näissä on aina riskinsä, mutta on siinä myös mahdollisuuksia. Yleensä tiedetään, että mitä enemmän on erilaisia veroja, sillä on taipumus nostaa veroastetta. Toisaalta tiedetään, että esimerkiksi Ruotsissa maksetaan tuloveroa kolmelle eri tasolle ja siellä sitä on pidetty ihan hyvänä järjestelynä.