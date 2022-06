Punkkeja on nyt luonnossa runsaasti – Etelä-Suomessa pahin kausi on vielä edessä

– Oulussa valtalajina on taigapunkki, jota on noin 98 prosenttia seudun puutiaisista. Ne lähtevät keväisin aikaisemmin liikkeelle kuin puutiaiset, joita etelässä tavataan. Luultavasti kylmä kevät on vaikuttanut niiden liikkeelle lähtemiseen vähemmän kuin puutiaisten. Lisäksi käytännössä kaikki ihmisiin ja lemmikkeihin tarttuvat taigapunkit ovat aikuisia yksilöitä, joita on helpompi havaita. Etelässä esiintyvistä puutiaisista taas tarttuvat useimmiten pienemmät nymfit, joiden havaitseminen on vaikeampaa, sanoo Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijatohtori Jani Sormunen tiedotteessa.