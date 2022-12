Suomi hankkii yli 200 miljoonalla eurolla israelilaisia ohjusjärjestelmiä

Suomi hankkii israelilaisen Rafael Advanced Defense Systemsin valmistamia Spike SR-, LR- ja ER2-ohjusjärjestelmiä. SR ja LR2 ovat Maavoimien käyttöön tulevia panssarintorjuntaohjuksia, joista SR on lyhyen kantaman ja LR pitkän kantaman ohjus. Niiden hankkiminen on Maavoimien kriittisiin lisähankintoihin sisältyvä panssarintorjunnan suorituskyvyn täydennyshankinta. SR on Suomelle uusi hankinta.