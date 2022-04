Puolustusvoimat valmistelee uusien lennokkien hankintaa

Lennokkijärjestelmää on tarkoitus käyttää eri puolustushaarojen joukkojen ja aselajien tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tehtäviin koko maassa. Valinta on tarkoitus tehdä kesään 2023 mennessä. Hankinnan kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa.