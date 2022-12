Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö paraatipuheessaan: "Nato-jäsenyys ei poista oman vahvan puolustuskyvyn tarvetta" – itsenäistä Suomea on tänään juhlittu perinteisillä lipunnostoilla, paraateilla ja seppeleenlaskuilla

– Ukrainan tilanne on osoittanut, että Suomen kokonaisturvallisuuden huomioon ottava varautuminen ja Puolustusvoimien suunnitelmallinen ja pitkäkestoinen kehittäminen on ollut tärkeää. Suomella on kokoonsa suhteutettuna hyvin varteenotettavat Puolustusvoimat sekä kansainvälisesti mitattuna erittäin korkea maanpuolustustahto.