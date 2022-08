Puolustusvoimien upseerin mukaan toinen Viestikoekeskus-jutun kirjoittajista otti häneen yhteyttä jutun tekovaiheessa ja näytti toimituksen hallussa olleet asiakirjat

Toimittaja Pietiläinen on ottanut lisälausumassaan kantaa lisätutkinnan tietoihin. Hän sanoo, että lisätutkinnan perusteella Puolustusvoimien virkamiehillä on ollut ennakkoon tieto HS:n hallussa olleista asiakirjoista, mutta he eivät ole tehneet mitään jutun teon estämiseksi.