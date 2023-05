Purra lupaili tietoa hallitusneuvotteluiden tuloksista ehkä jo tänään – Henrikssonin mukaan on liian aikaista sanoa, syntyykö hallitus

– Uskon, että ellei tänään niin lähipäivinä näistä yhteisymmärryksistä jotakin jo ulos viestitään. Muutama jaosto on saanut työnsä valmiiksi, joissakin muissa on hyvin pieniä erimielisyyksiä. Jossain on toki isompakin, mutta tekstejä on syntynyt varsin paljon, Purra sanoi toimittajille Säätytalolla.