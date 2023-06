Purra: Sopu ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta on lähellä, ellei valmis

Hallitusneuvotteluissa on etsitty kuumeisesti keinoja, joilla työllisyyttä voidaan parantaa. Neuvotteluita käyvillä puolueilla eli perussuomalaisten lisäksi kokoomuksella, RKP:llä ja kristillisdemokraateilla on ollut varsin yhtenäinen näkemys siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee porrastaa. Eroja on ollut tavoissa, joilla se tehtäisiin.