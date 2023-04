Puut on jo kaadettu Imatralla raja-aidan tieltä – jättihankkeen pilottivaihe on sujunut alle budjetin

– Kun ihminen tulee siihen aidalle, me teknisellä valvonnalla havaitsemme tämän henkilön tai henkilöt, ja heidät sitten saadaan viranomaisten käsiin ja selvitetään, mistä on kysymys. Ovatko he eksyneet, ovatko he muuten pyrkimässä Suomeen, hakevatko he kansainvälistä suojelua.