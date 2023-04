Puuterilumille laskemaan haikailevan on syytä muistaa turvavälineet – lumivyöryä on vaikea ennustaa

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä lumivyöryennusteessa tunturialueiden vaaraluokka on pääosin kakkostasolla kohtalainen. Käsivarressa Kilpisjärvellä riski on pykälän korkeammalla kolmostasolla, jolloin lumivyöryn riski on huomattava. Ennusteet laaditaan päivittäin, ja ne koskevat hoitamattomia luonnonrinteitä.