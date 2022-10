Raja-aidoilla estetään yhä useammin ei-toivottua maahanmuuttoa – tutkijan mukaan aidoilla vahvistetaan myös ihmisten välisiä symbolisia rajoja

Suomessa Rajavartiolaitos on arvioinut, että aidan rakentaminen osalle itärajaa on tarpeellista turvallisuusympäristön muuttumisen takia. Rajavartiolaitoksen tavoitteena on, että laitonta maahantuloa ehkäisevän aidan rakentaminen voisi alkaa mahdollisimman nopeasti.