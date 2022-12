Rapsakka pakkassää on ensi viikolla vain muisto suuressa osassa Suomea – "Todennäköisesti hanget saavat kyytiä"

Vielä on mahdollista, että koko maassa on valkoinen joulu, sillä hajanaisia lumisateita on luvassa viikon puolivälissä. Plussakelien jälkeen Suomen ylle saattaa tämänhetkisen ennusteen mukaan olla tulossa uusi matalapainealue, jonka myötä myös uutta lunta saattaa sataa sulaneen tilalle.