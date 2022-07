Rapukausi näyttää lupaavalta – viileä alkukesä on voinut kuitenkin hidastaa kuoriutumista

Ennustukset rapusaaliin määrästä perustuvat paljolti aikaisempiin kesiin. Kestää noin 3–5 vuotta, että ravut kasvavat pyyntikokoisiksi. Suurin osa pyydystetyistä ravuista on täplärapua, joka on Suomessa vieraslaji. Loput vajaa miljoona on kotoperäistä jokirapua.