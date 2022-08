Ratahanke pysäyttää Helsingistä Turkuun junalla matkaavan Kupittaalle, josta matka jatkuu bussilla – ratavian takia bussi korvaa vielä tänään junan jo Salossa

Väylävirasto kertoi, että Turun asetinlaitteen ja Kupittaan aseman välisessä tietoliikenneyhteydessä on ilmennyt ongelma, mikä vielä tiistaina estää junien liikennöinnin turvallisesti Kupittaalle. Tiistaina Helsingistä Turkuun matkaavien junien päätepysäkki on Salo, kunnes vika on saatu korjattua. Bussit pysähtyvät myös Kupittaan asemalla. Väylävirasto arvioi maanantaina, että vika saataisiin korjattua tiistaina kello 12:een mennessä.