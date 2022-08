Ratsastuksen suosio on jatkanut nousuaan jo vuosikymmeniä – harrastuksen hintalappu saattaa lähivuosina kasvaa entistä suuremmaksi

Himanka kertoo, että ravihevosten omistajuudessa on tapahtunut suuri muutos kymmenen vuoden aikana: kimppaomistaminen on lisääntynyt. Ennen yksi ihminen saattoi omistaa kymmenen hevosta, kun nykyään on entistä tavallisempaa, että yhden hevosen omistaa jopa kymmenen ihmistä. Ravihevospuolella on yleistymässä myös leasing-malli, jossa omistaja vuokraa kilpailijalle oikeuden käyttää hevostaan raveissa.