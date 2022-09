Rauhantapahtuman huipensi 7-vuotiaan kiovalaistytön esitys – Ukrainaa tukevaan rauhankulkueeseen osallistui Helsingissä noin 1 500 ihmistä

Kiovalaistyttö Amelia Anisovytsh, 7, tuli tunnetuksi maaliskuussa videosta, jossa hän lauloi Kiovassa pommisuojassa Disneyn Frozen-elokuvasta tutun Let It Go -laulun. Lehtikuva / Markku Ulander