Rautjärven kirkonpoltosta epäilty erakkomies vältteli ihmisiä viimeiseen asti – kävi kaupassa juuri ennen sulkemisaikaa

Rautjärven kaupan yhteydessä toimivassa kapakassa istuvat miehet kertovat nimettömänä, että he eivät tunteneet epäiltyä erakkomiestä. Miesten mukaan kylillä on kuitenkin puhuttu, ettei paikkakuntalainen erakko halunnut vierailijoita kotiinsa ja piti ovet lukittuina. Taloa ja tonttia ympäröi paksua muuria muistuttava kuusiaita. Lisäksi miehen on kerrottu käyneen kaupassa Savonlinnassa asti, joka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Rautjärveltä.