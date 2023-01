Resurssipula rajoittaa hevosten ja metsien hyödyntämistä terveydenhuollossa

Eläinavusteisuutta puolestaan on käytetty esimerkiksi puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa, ja Vehmaston mukaan sen käytöstä on saatu lupaavia kansainvälisiä tuloksia myös psykoterapeuttisessa, neurologisessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Eläinavusteisia hyvinvointipalveluja toteutetaan useimmiten koiran tai hevosen kanssa, muun muassa ratsastuksen parissa. Myös muiden eläinten käyttö on yleistymässä, ja palveluntarjoajia on jo eri puolilla maata.