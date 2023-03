Rikosoikeuden apulaisprofessori: Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, ja Erdoganin tulisi vaatia rangaistusta kuvan poltosta, jotta asia voisi edetä

Kunnianloukkaukset on perinteisesti jaettu kahteen tyyppiin: ensimmäisessä kyse on valheellisen tiedon välittämisestä ja toisessa muunlaisesta solvauksesta. Niin kutsutun herjauksen osalta tilanne on selkeähkö, sillä jos toisen väite ei pidä paikkansa, voi kyseessä olla kunnianloukkaus, vaikka sen kohde olisi missä tahansa asemassa yhteiskunnassa.