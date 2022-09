Rintaruokinnan hyödyt on tiedetty jo vuosisatojen ajan – isotooppianalyysin mukaan Raumalla osa naisista imetti nykysuositusten tapaan

Väre on tutkinut typen ja hiilen stabiileja eli pysyviä isotooppeja. Erityisesti typen avulla voidaan määrittää sitä, kuinka korkealla ravintoketjussa organismi on. Imetettävä vauva on äitiään korkeammalla ravintoketjussa, joten hänen kudoksissaan on enemmän raskaampia typpiatomeja. Kun rintaruokinta loppuu ja lapsi alkaa saada samanlaista ruokaa kuin perhe, raskaampien atomien määrä vähenee.